Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал о состоянии Григоренко, пропустившего матч с «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил причины отсутствия форварда Михаила Григоренко в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

— Почему сегодня не играл Григоренко?

— Есть небольшое повреждение. Мы будем больше знать, когда вернемся в Москву.

— Матвей Гуськов сегодня забил свой первый гол в КХЛ. Как оцените его игру?

— Матвей был с нами с начала тренировочного лагеря. Сегодня ему представился шанс сыграть в основном составе, потому что Григоренко утром получил травму. Рад, что он правильно провел матч и забил очень важный для нас гол.