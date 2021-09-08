Главный тренер ЦСКА Федоров рассказал о состоянии Григоренко, пропустившего матч с «Ак Барсом»
21:34
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров объяснил причины отсутствия форварда Михаила Григоренко в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).
— Почему сегодня не играл Григоренко?
— Есть небольшое повреждение. Мы будем больше знать, когда вернемся в Москву.
— Матвей Гуськов сегодня забил свой первый гол в КХЛ. Как оцените его игру?
— Матвей был с нами с начала тренировочного лагеря. Сегодня ему представился шанс сыграть в основном составе, потому что Григоренко утром получил травму. Рад, что он правильно провел матч и забил очень важный для нас гол.
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