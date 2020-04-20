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Дмитрий Кугрышев показал упражнения для занятия дома

20:14
Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева. Фото Instagram.
Дмитрий Кугрышев и Яна Кудрявцева. Фото Instagram.
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Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев, чьей супругой является гимнастка Яна Кудрявцева, на канале хоккейной школы ARTHockey продемонстрировал серию упражнений общефизической подготовки для занятий в домашних условиях. Каждое упражнение он сопроводил подробным комментарием о технике его выполнения и пользе.

30-летний Дмитрий Кугрышев в прошедшем сезоне провел 58 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В плей-офф у него шесть матчей и 4 (2+2) очка.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/B_NVKTRIhuu/

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