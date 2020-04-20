Дмитрий Кугрышев показал упражнения для занятия дома

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев, чьей супругой является гимнастка Яна Кудрявцева, на канале хоккейной школы ARTHockey продемонстрировал серию упражнений общефизической подготовки для занятий в домашних условиях. Каждое упражнение он сопроводил подробным комментарием о технике его выполнения и пользе.

30-летний Дмитрий Кугрышев в прошедшем сезоне провел 58 матчей за «Салават» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 34 (15+19) очка. В плей-офф у него шесть матчей и 4 (2+2) очка.