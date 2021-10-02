Дмитрий Кагарлицкий высказался о победе «Ак Барса» в матче с ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Мы готовились к этому матчу. Да, у нас чуть-чуть, по объективным причинам, не получилась игра в Хельсинки, хотя могли победить. За счет чего победили ЦСКА? Два гола в большинстве. У нас этот элемент не особо получался на старте сезона, но мы много общаемся, много над ним работаем. Хорошо, что получилось забить сегодня, выиграли. Обидно за Бобкова, мог «сухарек» заработать.

— Насколько вы довольны качеством игры?

— Сегодня играли две хорошие команды, никто не хотел уступать. Да, эпизодами был закрытый хоккей, но каждый выполняет свою установку, свои задачи. Считаю, мы сегодня играли неплохо и заслуженно победили.

— Расскажите подробнее о своей первой шайбе в матче. Показалось, что она немного коснулась конька вратаря, это осознанный бросок?

— Это случайность, на моменте. Увидел, что вратарь не садится и бросил. Не думал, что она залетит — случайность, это же хоккей.

— У команды присутствовали реваншистские настроения за сентябрьское домашнее поражение?

— Да, обидно в том матче уступили. Проанализировали ту игру вчера-сегодня, поговорили, исправили какие-то моменты. За этот месяц мы вообще много что подкорректировали. Будем добавлять, пока не так много забиваем, надо этот момент подтягивать. Готовимся к следующей игре.

— Ситуация, которая произошла в Хельсинки, сильно добавила мотивации?

— Конечно, играли за ребят. Они тоже сидели и переживали за нас в отеле, писали после матча. Мы играли в первую очередь за «Ак Барс», поэтому нельзя было падать в грязь лицом. Хоть в два, хоть в три звена — будем выходить и играть на победу. Есть моменты, которые зависят не от нас, но будем с честью их преодолевать.

— Нашли ли взаимодействие с партнерами по звену? Насколько они сильнее Шипачева с Яшкиным?

— Я не буду сравнивать. Ребята молодые, талантливые, здорово играют. Как начали хорошо двигаться — пошла игра, добавляем, много общаемся. Нужно потерпеть, поработать и все придет. У этих ребят определенно хорошее будущее, — цитирует Кагарлицкого официальный сайт клуба.

Кагарлицкий стал одним из главных героев встречи с ЦСКА, оформив дубль. Единственную шайбу у армейцев забросил Антон Слепышев.