Галиев — о передаче на Фисенко в матче с «Куньлунем»: «Не понимаю, почему все так обращают на это внимание»

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Тяжелый матч, второй за два дня. Немного не в наш хоккей начали играть во втором периоде, контратаки пропускали, но хорошо, что выстояли, и меньшинство сработало сегодня. Волевая победа, рад, что взяли очки.

— Если говорить о твоем вчерашнем поступке, когда выходил на пустые ворота, но отдал пас Фисенко, отказавшись от хет-трика, что двигало?

— Просто увидел, что Миша бежит, а нападающий соперника закрывал ворота, захотел отдать Мише, чтобы он наконец забил первый гол в сезоне.

— У тебя идет хорошая серия. Ты вышел в лидеры гонки снайперов по всей лиге — какие ощущения от сезона?

— Довольно хорошее начало, не сглазить бы. Все знают свою роль, тренеры подсказывают, бригады и большинства, и меньшинства хорошо работают. В целом делаем то, что от нас требуется, но для этого ведь нас и собирали. Если о личной статистике, то не хочу на нее обращать внимание, самое главное — команда.

— Можешь сказать, что налажено идеальное взаимопонимание с Шипачевым и Петуниным?

— Да, мы с первого дня тренируемся, наигрываем схемы, Вадик постоянно подсказывает, что-то рисует на доске, идет общение и эта химия с каждым днем становится заметнее.

— Алексей Николаевич сказал, что в раздевалке обсуждали твой жест в матче накануне. С Михаилом Фисенко говорили на эту тему, может быть, он как-то поблагодарил?

— Еще нет, жду проставы от него (смеется). Ничего особенного не было в раздевалке, пусть это останется в наших стенах. Не понимаю, почему все так обращают на это внимание, не вижу в этом ничего такого, — цитирует Галиева официальный сайт клуба.

Шайбы в составе победителей забросили Владислав Ефремов, Галиев и Михаил Фисенко. У «Барыса» отличился Даррен Дитц.