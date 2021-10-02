Квартальнов: «У «Ак Барса» начало работать большинство, это здорово»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

— Первый период мы начали чуть робко, снова пропускали разящие атаки, но неплохо сыграли второй и третий период. Большинство начало работать, это здорово, особенно когда играешь с такой командой. ЦСКА здорово играет в меньшинстве, и две шайбы им забросить — это хорошо. Но чуть-чуть не дотерпели в концовке.

— В сопернике что-то изменилось после первого матча в начале сентября?

— Мы все-таки концентрируемся на своей игре, на своем состоянии. У соперника было несколько новых ребят, если в двух словах говорить. А принципиально ничего не изменилось, мы увидели то, что ожидали.

— Обычно ваша команда стартует значительно резче в сезоне. С чем это связано?

— Много раз отвечал, что мы всегда выходим побеждать. Получается или не получается — это другой вопрос, иногда соперник не дает, иногда мы дурака валяем. Но побеждать хочется всегда.

— Тимура Билялова обещали подтянуть в Москву, но мы его не увидели сегодня.

— Он с нами не полетел. В общем-то там ничего сложного, но пока не может выступать. Если бы Тимур был в Москве, он бы был в заявке вторым вратарем. Он уже готов к работе и завтра переходит в общую группу, возможно даже сыграет в следующем матче.

— Каким было физическое состояние команды после сложного матча в Хельсинки?

— Сложности у всех есть, армейцы тоже много матчей играют в три звена. Состояние наше нормальное, всегда хочется быть посвежее, но у нас длинный календарь с перелетами и переездами.

— Кирилл Панюков в списке травмированных, когда ждать его в составе?

— Пока не могу ответить на этот вопрос, он только начал тренироваться, — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Антон Слепышев.