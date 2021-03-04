Дитц забросил одну из самых быстрых шайб в овертаймах Кубка Гагарина
20:09
«Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл в овертайме «Металлург» со счетом 2:1.
Победную шайбу на 29-й секунде овертайма забросил защитник Даррен Дитц. Этот гол стал вторым среди самых быстрых в овертаймах Кубка Гагарина, на первом месте — шайба защитника «Нефтехимика» Рената Мамашева (22-я секунда).
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 6 марта в Казахстане.
Самые быстрые голы в овертаймах Кубка Гагарина:— KHL Media (@khlmediateam) March 4, 2021
60:22 Ренат Мамашев (@hcsibir) — 2014/2015
60:29 Даррен Диц (@AstanaBarys) — 2020/2021
60:31 Линус Виделль (@AstanaBarys) — 2019/2020
60:35 Владимир Брюквин (@dynamo_ru) — 2018/2019#KHLStats
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