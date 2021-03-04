Дитц забросил одну из самых быстрых шайб в овертаймах Кубка Гагарина

«Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл в овертайме «Металлург» со счетом 2:1.

Победную шайбу на 29-й секунде овертайма забросил защитник Даррен Дитц. Этот гол стал вторым среди самых быстрых в овертаймах Кубка Гагарина, на первом месте — шайба защитника «Нефтехимика» Рената Мамашева (22-я секунда).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 6 марта в Казахстане.