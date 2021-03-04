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Дитц забросил одну из самых быстрых шайб в овертаймах Кубка Гагарина

20:09
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«Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл в овертайме «Металлург» со счетом 2:1.

Победную шайбу на 29-й секунде овертайма забросил защитник Даррен Дитц. Этот гол стал вторым среди самых быстрых в овертаймах Кубка Гагарина, на первом месте — шайба защитника «Нефтехимика» Рената Мамашева (22-я секунда).

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 6 марта в Казахстане.

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