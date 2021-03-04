«Барыс» в овертайме победил «Металлург» и сравнял счет в серии
19:36
«Барыс» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ обыграл в овертайме «Металлург» со счетом 2:1.
В составе магнитогорцев отличился Анджей Нестрашил, гости ответили точными бросками Кирилла Панюкова и Даррена Дитца, который забросил победную шайбу.
Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 6 марта в Казахстане.
КХЛ
1/4 финала конференций
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Панюков — 2 (бол., Дитц, Старченко), 11:45 — 0:1. Нестрашил — 1 (бол., С. Мозякин), 28:10 — 1:1. Дитц — 2 (Вароун, Лилья), 60:29 — 1:2.
Вратари: Олкинуора — Ортио.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 22 (8+7+7+0) — 23 (9+6+7+1).
Судьи: Васильев, Одиньш.
4 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 3011 зрителей.
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