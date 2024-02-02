«Сибирь» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ в пятницу, 2 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сибирь» — «Амур» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск».

Хабаровская команда набрала 55 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, клуб из Новосибирска с 53 баллами располагается на 10-й строчке «Востока».

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