Московское «Динамо» в овертайме победило «Спартак»
Московское «Динамо» дома победило «Спартак» в овертайме матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У бело-голубых дубль оформил Эрик О`Делл. У красно-белых шайбы забросили Павел Порядин и Николай Голдобин, на счету которого также результативная передача.
Победный гол в овертайме забил Седрик Пакетт.
В этом сезоне КХЛ счет личных встреч между клубами 2:2.
«Динамо» одержало вторую победу подряд — 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции.
«Спартак» потерпел третье поражение подряд. Красно-белые с 67 очками занимают второе место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: О`Делл — 19 (бол., Гусев, Менелл), 3:41 — 1:0. О`Делл — 20 (бол.), 27:50 — 2:0. Порядин — 23 (бол., Голдобин, Цыплаков), 44:37 — 2:1. Голдобин — 29 (бол., Порядин, Ковальчук), 56:44 — 2:2. Пакетт — 13 (Миронов), 62:43 — 3:2.
Вратари: Моторыгин — Николаев.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 36 (11+17+5+3) — 37 (12+14+11+0).
Судьи: Гамалей, Гофман.
7 января. Москва. «ВТБ Арена». 9767 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|10
|Амур
|46
|20
|26
|48
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0