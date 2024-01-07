Шайба Гераськина в овертайме принесла «Металлургу» победу над СКА

«Металлург» на выезде обыграл СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время у хозяев отличился Иван Зинченко, а у гостей — Робин Пресс.

Победную шайбу за 19 секунд до конца овертайма забросил форвард магнитогорцев Игорь Гераськин.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Зинченко — 3 (Грицюк), 9:38 — 1:0. Пресс — 6, 44:04 — 1:1.

Вратари: Мойсевич — Набоков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 44 (12+17+13+2) — 32 (13+8+7+4).

Судьи: Соин, Юдаков.

7 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12384 зрителя