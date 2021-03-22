СКА победил «Динамо» в овертайме и вышел вперед в серии

СКА повел в серии второго раунда плей-офф против «Динамо» со счетом 2-1. В третьем матче питерцы одержали победу в овертайме — 3:2.

«Динамо» уступало по ходу матча со счетом 0:2, но все же смогло перевести встречу в овертайм. Автором решающего гола стал форвард СКА Владислав Каменев.

Следующая игра пройдет в Москве 24 марта.

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1/2 финала конференций

«ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Подколзин — 3 (Морозов), 4:15 — 0:1. Бурдасов — 3 (Фантенберг, Ткачев), 26:15 — 0:2. Яшкин — 5 (бол., Чайковски, Сергеев), 32:05 — 1:2. Игумнов — 1 (Сергеев), 43:48 — 2:2. Каменев — 1, 62:27 — 2:3.

Вратари: Еременко — Хелльберг.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+6+14+2) — 20 (9+5+4+2).

Судьи: Белов, Гашилов.

22 марта. Москва. «ВТБ Арена». 5000 зрителей.

Счет в серии: 1-2.