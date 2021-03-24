СКА переиграл в гостях «Динамо» и находится в одной победе от выхода в финал конференции

«Динамо» принимало СКА в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 3:1.

Питерцы одержали третью победу подряд и ведут в серии со счетом: 3-1. Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

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1/2 финала конференций

«ХК Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Ткачев — 1 (бол., Кузьменко), 24:55 — 0:1. Кемппайнен — 3 (бол., Ткачев, Бурдасов), 34:54 — 0:2. Швец-Роговой — 2 (Подколзин, Каменев), 57:00 — 0:3. Игумнов — 2 (Чайковски, Шипачев), 58:49 — 1:3.

Вратари: Бочаров (58:20 — 58:49, 59:01) — Хелльберг.

Штраф: 27 — 21.

Броски: 27 (13+5+9) — 28 (4+15+9).

Судьи: Гашилов, Хрибик.

24 марта. Москва. «ВТБ Арена». 5000 зрителей.

Счет в серии: 1-3.