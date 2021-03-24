Воробьев прокомментировал ротацию вратарей «Металлурга» в серии с «Авангардом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнюю победу над «Авангардом» (7:1) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина. «Магнитка» после этого разгрома сравняла счет в серии, 2-2.

— Нам сегодня многое удавалось, — сказал Воробьев. — Здорово сыграли. Сейчас серия начинается с нуля и продолжается до двух побед.

— Можно ли сказать, что сегодня главные факторы победы: игровая дисциплина и реализация большинства?

— Да, вы правы, но было и много других моментов.

— Вратари «Металлурга» играют до поражения, или есть другие критерии?

— Другие критерии, точнее их комплекс. Мы знали до этого, что Кошечкин будет играть сегодня вне зависимости от результата третьего матча.

— Озвучьте ваши эмоции от первого гола Юрова в плей-офф.

— Подарили ему шайбу в сезоне за первый гол, сейчас — за первый гол в плей-офф КХЛ. Парень молодец. Ребята и тренеры сильно радовались за него.

(Михаил Скрыль)