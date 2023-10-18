«Динамо» — «Северсталь»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» начнется в 19:30 мск
«Динамо» и «Северсталь» в среду, 18 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — 19:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Витязь» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Динамо» набрало 25 очков и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Северстали» 18 баллов, команда находится на 8-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
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14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|- : -
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -
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