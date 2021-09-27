Рижское «Динамо» на своем льду одолело «Сочи»
21:50
Рижское «Динамо» на своем льду одолело «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане в концовке встречи вырвали победу со счетом 2:1.
«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Елисеев — 5 (бол., Гормли), 46:17 — 1:0. Гараев — 2 (Николаев, Валенцов), 52:42 — 1:1. Берзиньш — 1 (Карсумс, Мейя), 58:32 — 2:1.
Вратари: Маттссон — Хелльберг (58:56).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 24 (4+13+7) — 30 (12+9+9).
Судьи: Гофман, Гофман.
27 сентября. Рига. «Арена Рига».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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