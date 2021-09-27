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Рижское «Динамо» на своем льду одолело «Сочи»

21:50
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Рижское «Динамо» на своем льду одолело «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Рижане в концовке встречи вырвали победу со счетом 2:1.

«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд.

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«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Елисеев — 5 (бол., Гормли), 46:17 — 1:0. Гараев — 2 (Николаев, Валенцов), 52:42 — 1:1. Берзиньш — 1 (Карсумс, Мейя), 58:32 — 2:1.

Вратари: Маттссон — Хелльберг (58:56).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 24 (4+13+7) — 30 (12+9+9).

Судьи: Гофман, Гофман.

27 сентября. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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