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Минское «Динамо» на своем льду переиграло «Амур»

21:26
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Минское «Динамо» на своем льду переиграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане взяли верх со счетом 2:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Теденбю — 2 (Алистров, Граовац), 7:36 — 1:0. Шаров — 2 (мен., Зырянов, Йордан), 34:04 — 1:1. Стремвалль — 4 (бол., Бенгтссон, Бек), 52:31 — 2:1.

Вратари: Колосов — Аликин (59:18).

Штраф: 16 — 18.

Броски: 14 (7+4+3) — 21 (2+9+10).

Судьи: Бирин, Гамалей.

27 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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