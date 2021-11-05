«Сочи» всухую победил рижское «Динамо» на выезде

«Сочи» всухую победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы на выезде выиграли со счетом 3:0.

«Сочи» покинул последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции и с 22 очками идет 11-м. «Динамо» находится на одну позицию выше (23 очка).

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«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Зоркин — 1 (Мельниченко), 4:41 — 0:1. Петьков — 1 (Гараев, Николаев), 27:12 — 0:2. Бакош — 3 (Лайпон, Мельниченко), 27:23 — 0:3.

Вратари: Маттссон — Третьяк.

Штраф: 28 — 8.

Броски: 24 (5+12+7) — 30 (9+16+5).

Судьи: Кулев, Наумов.

5 ноября. Рига. «Арена Рига».