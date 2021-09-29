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«Северсталь» выиграла второй матч подряд всухую. Команда продлила серию побед до четырех встреч

21:41
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«Северсталь» на выезде переиграла «Динамо» из Риги в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда из Череповца победила со счетом 2:0.

«Северсталь» выиграла второй матч подряд всухую. Также команда Андрея Разина продлила серию побед до четырех встреч подряд.

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«Динамо» (Рига) — «Северсталь» (Череповец) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Няттинен — 2 (Морозов, Тимашов), 36:57 — 0:1. Морозов — 3 (п.в., Лишка, Пресс), 58:38 — 0:2.

Вратари: Маттссон (58:22 — 58:38) — Шугаев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 15 (6+4+5) — 24 (5+14+5).

Судьи: Гофман, Гофман.

29 сентября. Рига. «Арена Рига».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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