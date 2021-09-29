Минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик»
21:30
Минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане взяли верх со счетом 3:1.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Суворов — 2 (Линдхольм, Усов), 27:16 — 1:0. Усов — 2 (Суворов, Линдхольм), 30:49 — 2:0. Граовац — 2 (бол., Бенгтссон, Бек), 55:17 — 3:0. Д. Попов — 2 (бол., Секстон, Клок), 57:37 — 3:1.
Вратари: Колосов — Туохимаа.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 15 (5+5+5) — 21 (3+9+9).
Судьи: Бондарь, Гамалей.
29 сентября. Минск. «Минск-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю