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Минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик»

21:30
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Минское «Динамо» на своем льду победило «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане взяли верх со счетом 3:1.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Суворов — 2 (Линдхольм, Усов), 27:16 — 1:0. Усов — 2 (Суворов, Линдхольм), 30:49 — 2:0. Граовац — 2 (бол., Бенгтссон, Бек), 55:17 — 3:0. Д. Попов — 2 (бол., Секстон, Клок), 57:37 — 3:1.

Вратари: Колосов — Туохимаа.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 15 (5+5+5) — 21 (3+9+9).

Судьи: Бондарь, Гамалей.

29 сентября. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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