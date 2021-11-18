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«Ак Барс» на выезде обыграл рижское «Динамо»

20:23
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Рижское «Динамо» дома уступило «Ак Барсу» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы в составе победилетей забивали Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. У хозяев отличился Лорито Мэтт.

«Ак Барс» набрал 40 очков. Команда занимает четвертое место в Восточной конференции. У «Динамо» 25 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

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Евгений Петров все материалы автора
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