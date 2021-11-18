«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Севостьяновым

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Александром Севостьяновым.

Срок контракта с 23-летним россиянином не уточняется.

?ОФИЦИАЛЬНО?



ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Александром Севостьяновым (07.01.1998, 180/82, хват правый).



Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем отличного продолжения сезона! pic.twitter.com/5woSJdTcqi — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 18, 2021

Севостьянов — воспитанник «Автомобилиста», в сезоне-2021/22 он провел 3 матча за команду из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.