«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Севостьяновым
17:28
«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Александром Севостьяновым.
Срок контракта с 23-летним россиянином не уточняется.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) November 18, 2021
ХК «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Александром Севостьяновым (07.01.1998, 180/82, хват правый).
Мы рады приветствовать Александра в Стае и желаем отличного продолжения сезона! pic.twitter.com/5woSJdTcqi
Севостьянов — воспитанник «Автомобилиста», в сезоне-2021/22 он провел 3 матча за команду из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.
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