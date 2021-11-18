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«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Севостьяновым

17:28
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«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Александром Севостьяновым.

Срок контракта с 23-летним россиянином не уточняется.

Севостьянов — воспитанник «Автомобилиста», в сезоне-2021/22 он провел 3 матча за команду из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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