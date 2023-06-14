«Динамо» объявило о подписании нового контракта с нападающим Буруяновым

Нападающий Никита Буруянов подписал новый двусторонний контракт с московским «Динамо» сроком на два года, сообщает пресс-служба команды.

Буруянов — воспитанник хоккейной школы «Старый Оскол», несколько сезонов играл в ХК «Русь» Москва, после чего перешел в ХК «Бульдоги» Санкт-Петербург.

В МХЛ 20-летний хоккеист три года выступал за «Динамо» из Петербурга. В сезоне-2022/23 Буруянов дебютировал в КХЛ в составе московского «Динамо», провел 35 матчей и набрал 7 (5+2) очков.