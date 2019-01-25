"Динамо" обыграло "Спартак" в московском дерби

Московское "Динамо" взяло верх над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это позволило бело-голубым обойти сегодняшних соперников в таблице Западной конференции. "Динамо" идет пятым, "Спартак" - шестым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Индрашис - 11 (Шипачев), 35:54 - 1:0. Макаров - 4 (бол., Игумнов, Брюквин), 45:06 - 2:0. Федоров - 7 (Даугавиньш), 57:17 - 2:1. Шипачев - 18 (п.в., Кагарлицкий), 59:59 - 3:1.

Вратари: Еременко - Гудачек (56:54 - 57:17, 59:30).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 30 (5+12+13) - 19 (10+3+6).

Судьи: Гофман, Наумов.

25 января. Москва. "ВТБ Арена".