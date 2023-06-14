«Металлург» опубликовал план подготовки к сезону КХЛ-2023/24

«Металлурга» представил план подготовки к сезону КХЛ-2023/24.

Предсезонка начнется со сбора команды 20 июля. До 31 июля «Металлург» будет тренироваться в Магнитогорске, а затем отправится в Минск, где до 9 августа будет проходить основная часть сборов.

Из Беларуси «Металлург» отправится в Уфу, где с 10 по 13 августа сыграет на Кубке Республики Башкортостан, а с 23 по 26 августа — на Кубке губернатора Челябинской области.

В перерыве между турнирами команда продолжит подготовку к сезону в Магнитогорске. С 27 августа и до начала чемпионата «Металлург» так же продолжит подготовку на домашнем льду.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».