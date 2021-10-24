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Московское «Динамо» дома уступило «Витязю»

21:37
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«Витязь» на выезде обыграл московское «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей сделалВалттери Кемиляйнен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

Голы: О`Делл — 5 (бол., Войнов, Рашевский), 4:25 — 1:0. Гончаров — 1 (Смолин, Малыхин), 9:13 — 1:1. Яремчук — 6 (Попов, Шиксатдаров), 30:55 — 1:2. Кемиляйнен — 3 (бол., Оямяки), 34:41 — 1:3. Оямяки — 15 (бол., Кемиляйнен, Одетт), 36:49 — 1:4. Кемиляйнен — 4, 37:59 — 1:5. Ефремов — 4 (Е.А. Зайцев, Петунин), 48:22 — 2:5.

Вратари: Бочаров (Еременко, 37:59) — Кульбаков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 47 (10+15+22) — 22 (8+10+4).

Судьи: Бондарь, Васильев.

24 октября. Москва. «ВТБ Арена». 1378 зрителей.

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Евгений Петров все материалы автора
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