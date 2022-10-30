Дубль Джиошвили принес московскому «Динамо» победу над «Торпедо»
Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Торпедо» (4:2). Бело-голубые вели со счетом 2:0, но упустили преимущество.
Победу «Динамо» принес дубль нападающего Максима Джиошвили, который отличился в большинстве и в меньшинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Готовец — 1 (О`Делл), 18:22 — 1:0. Уил — 4 (Мартынов, Лилья), 24:43 — 2:0. Кручинин — 5 (бол., Виноградов, Конюшков), 30:17 — 2:1. Гончарук — 7 (мен., Кручинин), 32:32 — 2:2. Джиошвили — 6 (бол., Кодола, Миронов), 34:01 — 3:2. Джиошвили — 7 (мен., п.в.), 57:35 — 4:2.
Вратари: Коновалов — Кульбаков (57:08 — 57:32, 57:45).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (15+9+5) — 26 (6+10+10).
Судьи: Овчинников, Сидоренко.
30 октября. Москва. «ВТБ Арена». 4053 зрителя.
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|18
|30.10
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 2
|30.10
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.10
|14:30
|
Трактор – Амур
|- : -
|30.10
|17:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.10
|17:00
|
Куньлунь – Авангард
|- : -
|30.10
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.10
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -