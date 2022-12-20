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Сегодня, 21:32

Защитник «Динамо» Готовец оформил дубль за 22 секунды в матче со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Кирилл Готовец оформил дубль в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».

Причем два его точных броска разделили всего 22 секунды.

Отметим, что до этого 31-летний игрок обороны за свою карьеру в КХЛ забил четыре гола за 254 игры в регулярке.

Кирилл Готовец
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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