«Динамо» Москва — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» и «Сибирь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Москве 16 октября 2023. Хозяева победили со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Победным для бело-голубых стал курьезный гол защитника Игоря Ожиганова, который выбросил шайбу от красной линии.

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