«Сочи» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи 16 октября 2023. Гости победили со счетом 5:2.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» одержал шестую победу подряд.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».