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Илья Воробьев: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи. Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся.

Несколько игроков, включая Дронова, заболели, у нас вирус по команде ходит. Насчет вратаря был изначально план, что в Новосибирске Паскуале играет», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 77 очков и поднялся на третье место в таблице Восточной конференции, оторвавшись от идущего девятым «Трактора» на 13 баллов, челябинцы уже не смогут догнать магнитогорскую команду.

«Металлург» в 15-й раз подряд вышел в плей-офф КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/12/509752.html
Илья Воробьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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