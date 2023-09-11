Московское «Динамо» дома сыграет с «Барысом» в матче КХЛ

Москвское «Динамо» и «Барыс» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «ВТБ-Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть матча «Динамо» — «Барыс» можно на телеканале KHL Prime. Трансляция из Москвы начнется в 19.15 по московскому времени.

Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 19.15 по московскому времени.

Жители Казахстана смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале Qazsport. Прямая трансляция игры «Динамо» — «Барыс» начнется в 22.20 по астанинскому времени.

Формальные события игры «Динамо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Московское «Динамо» начало сезон с двух побед и такого же количества поражений. Бело-голубые набрали 4 очка, обыграв «Амур» и «Сочи».

«Барыс» после старта регулярного чемпионата потерпел четыре поражения и набрал 2 очка после двух проигранных встреч с «Сибирью» (в овертайме и серии буллитов).