«Динамо» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
Москвское «Динамо» и «Барыс» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «ВТБ-Арене», начало — в 19.30 по московскому времени.
Смотреть матча «Динамо» — «Барыс» можно на телеканале KHL Prime. Трансляция из Москвы начнется в 19.15 по московскому времени.
Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 19.15 по московскому времени.
Жители Казахстана смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале Qazsport. Прямая трансляция игры «Динамо» — «Барыс» начнется в 22.20 по астанинскому времени.
Формальные события игры «Динамо» — «Барыс» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Московское «Динамо» начало сезон с двух побед и такого же количества поражений. Бело-голубые набрали 4 очка, обыграв «Амур» и «Сочи».
«Барыс» после старта регулярного чемпионата потерпел четыре поражения и набрал 2 очка после двух проигранных встреч с «Сибирью» (в овертайме и серии буллитов).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -