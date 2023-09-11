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Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» дома сыграет с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Сочи» в понедельник, 11 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» можно на онлайн-платформе «Кинопоиск». Начало трансляции — в 18.50 по московскому времени. Формальные события матча «Локомотив» — «Сочи» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Ярославля смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «Первый ярославский». Прямая трансляция игры «Локомотив» — «Сочи» начнется в 18.45 по местному времени.

«Локомотив» на старте регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 выиграл два матча при одном поражении: ярославцы уступили «Торпедо» (2:5), обыграли «Трактор» (3:2 ОТ) и СКА (3:2).

«Сочи» проиграл «Северстали» (3:6), «Куньлуню» (0:3) и московскому «Динамо» (0:4). Единственную на данный момент победу южане оформили 6 сентября в Казани, обыграв «Ак Барс» со счетом 3:1.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
0
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 ЦСКА 5 2 3 5
4 Северсталь 3 2 1 4
5 Динамо 4 2 2 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Динамо Мн 4 2 2 4
9 Локомотив 3 2 1 4
10 Сочи 4 1 3 2
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 4 3 1 7
2 Автомобилист 4 3 1 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 3 3 0 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 3 2 1 4
7 Сибирь 4 2 2 4
8 Адмирал 3 1 2 3
9 Лада 4 1 3 2
10 Амур 4 1 3 2
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12 Нефтехимик 3 0 3 1
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