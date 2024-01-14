Минское «Динамо» одержало победу над «Трактором» в домашнем матче
Минское «Динамо» дома победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев голами отметились Павел Денисов, Даниил Сотишвили и Роман Горбунов, на счету которого также одна результативная передача. За гостей шайбу забросил Виталий Кравцов.
«Динамо» с 49 очками в 49 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» идет пятым на «Востоке», в активе челябинской команды 61 очко после 52 игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Денисов — 3 (Бориков, Горбунов), 12:47 — 1:0. Горбунов — 13 (Мороз), 24:00 — 2:0. Кравцов — 14 (бол., Бурдасов, Дронов), 47:41 — 2:1. Сотишвили — 4 (п.в.), 59:58 — 3:1.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 35 (17+11+7) — 21 (7+6+8).
Судьи: Гамалей, Юдаков.
14 января. Минск. «Минск-Арена». 13745 зрителей
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|16
|34
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|16
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|14.01
|10:00
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Адмирал – Сибирь
|5 : 2
|14.01
|14:00
|
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
|3 : 5
|14.01
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|14.01
|17:00
|
Северсталь – СКА
|3 : 2
|14.01
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|
Локомотив – Витязь
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|17:00
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Нефтехимик – Ак Барс
|0 : 1
|14.01
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Динамо Мн – Трактор
|3 : 1