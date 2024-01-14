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Сегодня, 19:27

Минское «Динамо» одержало победу над «Трактором» в домашнем матче

Алина Савинова
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Минское «Динамо» дома победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голами отметились Павел Денисов, Даниил Сотишвили и Роман Горбунов, на счету которого также одна результативная передача. За гостей шайбу забросил Виталий Кравцов.

«Динамо» с 49 очками в 49 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» идет пятым на «Востоке», в активе челябинской команды 61 очко после 52 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Денисов — 3 (Бориков, Горбунов), 12:47 — 1:0. Горбунов — 13 (Мороз), 24:00 — 2:0. Кравцов — 14 (бол., Бурдасов, Дронов), 47:41 — 2:1. Сотишвили — 4 (п.в.), 59:58 — 3:1.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (17+11+7) — 21 (7+6+8).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

14 января. Минск. «Минск-Арена». 13745 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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ХК Трактор
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1 Металлург Мг 52 34 18 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 50 31 19 65
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 52 28 24 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 49 16 33 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 49 26 23 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
9 Витязь 50 16 34 38
10 Куньлунь РС 52 16 36 38
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