Минское «Динамо» одержало победу над «Трактором» в домашнем матче

Минское «Динамо» дома победило «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голами отметились Павел Денисов, Даниил Сотишвили и Роман Горбунов, на счету которого также одна результативная передача. За гостей шайбу забросил Виталий Кравцов.

«Динамо» с 49 очками в 49 матчах занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Трактор» идет пятым на «Востоке», в активе челябинской команды 61 очко после 52 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Денисов — 3 (Бориков, Горбунов), 12:47 — 1:0. Горбунов — 13 (Мороз), 24:00 — 2:0. Кравцов — 14 (бол., Бурдасов, Дронов), 47:41 — 2:1. Сотишвили — 4 (п.в.), 59:58 — 3:1.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (17+11+7) — 21 (7+6+8).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

14 января. Минск. «Минск-Арена». 13745 зрителей