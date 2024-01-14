«Витязь» прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв «Локомотив»

«Витязь» на выезде одержал победу над «Локомотивом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

За подмосковный клуб по голу забили Иван Воробьев и Джереми Рой. Единственную шайбу хозяев забросил Павел Красковский.

После этой игры «Локомотив» сохраняет вторую строчку в турнирной таблице «Запада» с 70 очками в 50 играх. «Витязь» поднялся на 9-ю позицию, набрав 38 очков за 50 матчей.

16 января ярославская команда сыграет против «Нефтехимика», клуб из Подольска в этот же день встретится со «Спартаком».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Воробьев — 8 (Воронков), 23:46 — 0:1. Рой — 4 (мен., Яремчук, Галузин), 34:46 — 0:2. Полунин — 12 (Красковский, Рафиков), 59:16 — 1:2.

Вратари: Мурашов — Дорожко.

Штраф: 6 — 9.

Броски: 44 (7+14+23) — 21 (6+11+4).

Судьи: Лаврентьев, Раводин.

14 января. Ярославль. Арена-2000. 7140 зрителей