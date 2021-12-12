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Хартли: «Конечно, такие игроки, как Семенов добавляют скорости и глубины центральной линии»

19:37
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

«Первые 40 минут мы были не в своей тарелке, да и «Металлург» был лучше нас. Нужна была заброшенная шайба, и, когда она, наконец, случилась, все поменялось. В третьем периоде мы сыграли уже значительно лучше. Но было уже слишком поздно.

Семенов добавил веса центральной линии? Конечно, такие игроки, как Семенов добавляют скорости и глубины центральной линии. Это важно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/12/494456.html

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Иван Шитик все материалы автора
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