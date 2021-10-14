«Спартак» в овертайме одержал победу над минским «Динамо»

«Спартак» в гостях победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Московский клуб выиграл в овертайме со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал нападающий Йори Лехтеря.

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«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хохлачев — 7 (Широков), 10:02 — 0:1. Варфоломеев — 4 (буллит), 59:10 — 1:1. Лехтеря — 3 (Хед), 63:04 — 1:2.

Вратари: Колосов — Красиков.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (8+10+10+1) — 35 (15+7+9+4).

Судьи: Оленин, Соин.

14 октября. Минск. «Минск-Арена».