Два очка Елисеева помогли рижскому «Динамо» победить «Нефтехимик»
Рижское «Динамо» на своем льду переиграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу рижан.
В составе победителей гол и результативную передачу в свой актив записал нападающий Николай Елисеев.
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«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Елисеев — 10 (Радил, Цибульскис), 9:47 — 1:0. Скарлетт — 1 (бол., Шинкарук, Гормли), 12:57 — 2:0. Шафигуллин — 2 (Пузанов), 19:49 — 2:1. Радил — 2 (мен., Елисеев), 32:13 — 3:1. Хайруллин — 8 (Гудачек, Порядин), 35:46 — 3:2. Скворцов — 2 (Бунцис, Кулда), 52:50 — 4:2. Галимов — 3 (Секстон, Митякин), 54:19 — 4:3.
Вратари: Маттссон — Туохимаа (58:32 — 58:40, 58:53).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (8+11+3) — 38 (14+11+13).
Судьи: Бирин, Букин.
14 октября. Рига. «Арена Рига».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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