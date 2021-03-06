Сегодня, 6 марта, состоится третий матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором минское «Динамо» на своем льду примет СКА. Начало матча — в 17.10 по московскому времени.

Петербургский клуб ведет в серии со счетом 2-0. В первом встрече армейцы обыграл соперника 4:2, а во втором матче были сильнее 6:4.

Сразу два игрока СКА лидируют в гонке бомбардиров плей-офф, набрав в двух матчах по пять очков. Это Йонас Кемппайнен (2+3) и Евгений Котов (2+3).

Следить за матчем «Динамо» Минск — СКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Динамо» Минск — СКА