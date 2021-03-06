«Металлург» в гостях победил «Барыс» и вышел вперед в серии

«Металлург» одержал победу над «Барысом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Команда из Магнитогорска переиграла соперника на выезде со счетом 2:1.

«Магнитка» вышла вперед в серии — 2:1. Следующий матч состоится 8 марта.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Третий матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Лилья — 1 (мен., Виделль), 14:41 — 1:0. Голдобин — 3 (Земченок, Плотников), 23:13 — 1:1. Мартынов — 1 (Кошелев, Бек), 26:00 — 1:2.

Вратари: Ортио (58:41) — Олкинуора.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 29 (8+10+11) — 31 (9+15+7).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

6 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена».