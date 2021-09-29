Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, могла ли его команда пропустить выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:4 ОТ) из-за недопуска финскими властями шести игроков.

— Утром мы не раскатывались. Ждали решения. Вероятность пропустить матч была. Конечно, было сложно. Но, знаете, я на эту тему вообще разговаривать не хочу. Меня тошнит от этого. Все парни, которые пропустили сегодняшний матч, сдали три теста в России. Уил тоже сдал три теста. Зная прошлогоднюю ситуацию, мы могли привезти сюда сомнительных? Не хочу больше говорить об этом, — заявил Квартальнов.

Перед матчем стало известно, что финские власти отказались допускать на матч шестерых игроков «Ак Барса», это решение было принято главным санитарным врачом города Хельсинки в связи с тем, что тест одного из игроков казанской команды на коронавирус дал положительный результат. До игры были допущены только вакцинированные игроки «Ак Барса» либо имеющие устойчивый иммунитет.