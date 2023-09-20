«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ
«Локомотив» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.
За ярославцев отличились Максим Шалунов, Даниил Тесанов, Ярослав Лихачев и Александр Полунин. Единственную шайбу «Динамо» забросил Джемел Смит.
«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западной Конференции. «Динамо» с 5 очками идет предпоследним на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Шалунов — 2 (Лихачев, Гернат), 0:30 — 0:1. Тесанов — 1 (Полунин, Сергеев), 17:19 — 0:2. Лихачев — 4 (бол., Красковский, Алексеев), 25:37 — 0:3. Смит — 2 (бол., Керран, Энас), 53:09 — 1:3. Полунин — 1 (п.в.), 59:20 — 1:4.
Вратари: Колосов (56:18 — 59:20) — Бочаров.
Штраф: 15 — 16.
Броски: 43 (14+13+16) — 21 (10+6+5).
Судьи: Акузовский, Раводин.
20 сентября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|2
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|9
|5
|4
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|20.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 2
|20.09
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 1 Б
|20.09
|19:10
|
Динамо Мн – Локомотив
|1 : 4
|20.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|4 : 1
|20.09
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|3 : 1