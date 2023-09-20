Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:32

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

За ярославцев отличились Максим Шалунов, Даниил Тесанов, Ярослав Лихачев и Александр Полунин. Единственную шайбу «Динамо» забросил Джемел Смит.

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на третье место в Западной Конференции. «Динамо» с 5 очками идет предпоследним на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Шалунов — 2 (Лихачев, Гернат), 0:30 — 0:1. Тесанов — 1 (Полунин, Сергеев), 17:19 — 0:2. Лихачев — 4 (бол., Красковский, Алексеев), 25:37 — 0:3. Смит — 2 (бол., Керран, Энас), 53:09 — 1:3. Полунин — 1 (п.в.), 59:20 — 1:4.

Вратари: Колосов (56:18 — 59:20) — Бочаров.

Штраф: 15 — 16.

Броски: 43 (14+13+16) — 21 (10+6+5).

Судьи: Акузовский, Раводин.

20 сентября. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
В России не хватает фигуристов? Федерация отменила соревнования для танцев и пар
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Сергей Федоров назвал разницу между тренером и хоккеистом

«Торпедо» нанесло «Витязю» шестое поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 8 6 2 13
2 Динамо М 8 6 2 12
3 Локомотив 8 6 2 12
4 Сочи 8 5 3 10
5 Куньлунь РС 9 5 4 10
6 Спартак 8 4 4 9
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 7 2 5 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 9 1 8 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 9 7 2 15
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Сал. Юлаев 7 5 2 10
4 Авангард 6 5 1 10
5 Автомобилист 9 4 5 10
6 Лада 8 4 4 9
7 Трактор 8 4 4 9
8 Амур 7 3 4 7
9 Барыс 7 2 5 7
10 Сибирь 7 3 4 7
11 Адмирал 6 1 5 4
12 Нефтехимик 8 1 7 3
Результаты / календарь
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
20.09 17:00
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 4 : 2
20.09 17:00
Металлург Мг – Автомобилист
 2 : 1 Б
20.09 19:10
Динамо Мн – Локомотив
 1 : 4
20.09 19:30
СКА – Северсталь
 4 : 1
20.09 19:30
Торпедо – Витязь
 3 : 1
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости