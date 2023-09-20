Сергей Федоров назвал разницу между тренером и хоккеистом
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, в чем заключаются отличия между тренером и хоккеистом.
«Когда ты игрок, это эмоции. Игру провел — готовишься к следующей. Профессия тренера — это 35 разных направлений каждый день. Но для меня было важно, чтобы мои подопечные не ударились в стену дилетантства, непонимания. Я пришел в команду со своим менталитетом, с опытными игроками, с хорошим балансом по возрасту. Моей задачей было быстро влиться в коллектив.
Я практически семь лет выходил с ребятами и работал с ними по вбрасываниям. Все центральные нападающие, которые были у нас в команде, кроме двоих, раньше были крайними нападающими. И один раз тренеры предложили мне помочь им на точке. И эта тема стала важной для предыдущего тренерского штаба.
Ребята знали меня с совершенно другой стороны — я был милым и доброжелательным. Когда ты главный тренер, ты должен требовать», — сказал Федоров в интервью бывшему главному тренеру сборной России по футболу Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Тренер».
Сергей Федоров выступал за минское «Динамо», ЦСКА, «Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон» и магнитогорский «Металлург». Он трижды выигрывал Кубок Стэнли, а также три раза становился чемпионом мира: два раза в составе сборной России и один раз — со сборной СССР.
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|Локомотив
|8
|6
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|12
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|8
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|10
|5
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|9
|5
|4
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|Спартак
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|4
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|3
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|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|10
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|7
|2
|5
|4
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|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|7
|3
|4
|7
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|4 : 2
|20.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|2 : 1 Б
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|1 : 4
|20.09
|19:30
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СКА – Северсталь
|4 : 1
|20.09
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|3 : 1