Трансляция «Динамо» Мн — «Динамо» М начнется в 19.15 мск

12 марта минское «Динамо» проведет шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо». Поединок начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Динамо» Мн — «Динамо» М можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 19.15 мск. Игру также покажут на канале KHL Prime.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — «Динамо» Москва можно с помощью матч-центра «СЭ».

Счет в серии: 3-2 в пользу команды Алексея Кудашова. Ранее, 10 марта, подопечные Дмитрия Квартальнова в гостях обыграли москвичей — 2:1 ОТ.

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