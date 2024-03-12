Форвард «Автомобилиста» Широков: «В этом сезоне наша команда психологически сильнее, чем в прошлом»

Нападающий и капитан «Автомобилиста» Сергей Широков ответил на вопрос о том, как вылет в первом раунде прошлого розыгрыша Кубка Гагарина помогает команде в этом сезоне.

«Я думаю, такие игры закаляют характер команды, потому что нам нужно быть крепче ментально, крепче как команда. Воспоминание, конечно, неприятное, но время идет. Новый сезон, новый плей-офф, необходимо сделать правильные выводы, а самое главное — нужно психологически подготовиться к этим играм. Я считаю, неудача в том году больше связана с психологией. Я уверен, что в этом сезоне наша команда психологически сильнее», — приводит пресс-служба КХЛ слова Широкова.

8 марта «Автомобилист» на выезде обыграл «Ак Барс» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:1) и со счетом 4-1 в серии вышел во второй раунд Кубка Гагарина. В прошлом году клуб из Екатеринбурга в первом раунде уступил «Металлургу» (3-4).