Минское «Динамо» победило московское «Динамо» и сократило отставание в серии

Минское «Динамо» дома победило московское «Динамо» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 3:1.

Дубль за хозяев оформил Ник Меркли. Еще одну шайбу забросил Роман Горбунов. За москвичей отличился Седрик Пакетт.

Минчане одержали первую победу и сократили отставание в серии (1-2). Следующий матч пройдет в Минске 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Вратари: Колосов — Моторыгин.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 25 (9+8+8) — 35 (16+11+8).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

6 марта. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.

Счет в серии: 1-2