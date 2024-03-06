«Спартак» обыграл «Северсталь» в овертайме и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
«Спартак» на выезде победил «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.
У клуба из Череповца двумя заброшенными шайбами отметился Данил Аймурзин и еще по голу забили Егор Степанов и Кирилл Пилипенко, на счету которого также две результативные передачи. У московской команды в основное время отличились Герман Рубцов, Андрей Локтионов и Иван Морозов, оформивший дубль. Гол в овертайме забил Михаил Чайковски.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Спартака». Следующая игра между командами пройдет 8 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
Голы: Рубцов — 1 (Пашин), 9:33 — 0:1. Аймурзин — 3 (Пилипенко), 20:23 — 1:1. Локтионов — 2 (мен., Цыплаков), 30:32 — 1:2. Аймурзин — 4 (Пилипенко), 35:43 — 2:2. Морозов — 1 (Голдобин, Порядин), 46:24 — 2:3. Пилипенко — 4 (Седов, Ильин), 49:32 — 3:3. Морозов — 2 (Порядин, Голдобин), 52:01 — 3:4. Степанов — 1 (бол., Давыдов), 59:45 — 4:4. Чайковски — 2 (Цыплаков, Локтионов), 67:34 — 4:5.
Вратари: Самойлов — Николаев.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (7+11+6+3) — 30 (10+7+11+2).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5401 зритель.
Счет в серии: 1-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|6.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|2 : 3
|6.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|0 : 5
|6.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|4 : 5 ОТ
|6.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|6.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|3 : 1