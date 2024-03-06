«Спартак» обыграл «Северсталь» в овертайме и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ

«Спартак» на выезде победил «Северсталь» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

У клуба из Череповца двумя заброшенными шайбами отметился Данил Аймурзин и еще по голу забили Егор Степанов и Кирилл Пилипенко, на счету которого также две результативные передачи. У московской команды в основное время отличились Герман Рубцов, Андрей Локтионов и Иван Морозов, оформивший дубль. Гол в овертайме забил Михаил Чайковски.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Спартака». Следующая игра между командами пройдет 8 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рубцов — 1 (Пашин), 9:33 — 0:1. Аймурзин — 3 (Пилипенко), 20:23 — 1:1. Локтионов — 2 (мен., Цыплаков), 30:32 — 1:2. Аймурзин — 4 (Пилипенко), 35:43 — 2:2. Морозов — 1 (Голдобин, Порядин), 46:24 — 2:3. Пилипенко — 4 (Седов, Ильин), 49:32 — 3:3. Морозов — 2 (Порядин, Голдобин), 52:01 — 3:4. Степанов — 1 (бол., Давыдов), 59:45 — 4:4. Чайковски — 2 (Цыплаков, Локтионов), 67:34 — 4:5.

Вратари: Самойлов — Николаев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (7+11+6+3) — 30 (10+7+11+2).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5401 зритель.

Счет в серии: 1-3