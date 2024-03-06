«Локомотив» обыграл ЦСКА и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина

«Локомотив» в гостях победил ЦСКА в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

Победу гостям принесли голы Максима Шалунова и Дениса Алексеева. За хозяев отличился Владислав Каменев.

«Локомотив» в третий раз обыграл армейцев в серии (3-1) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Ярославле 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Каменев — 1 (Григоренко), 14:16 — 1:0. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 20:36 — 1:1. Алексеев — 3 (бол., Рафиков), 23:28 — 1:2.

Вратари: Федотов (58:26) — Исаев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (12+7+10) — 17 (6+10+1).

Судьи: Акузовский, Морозов.

6 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9429 зрителей.

Счет в серии: 1-3