«Локомотив» обыграл ЦСКА и теперь в победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина
«Локомотив» в гостях победил ЦСКА в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.
Победу гостям принесли голы Максима Шалунова и Дениса Алексеева. За хозяев отличился Владислав Каменев.
«Локомотив» в третий раз обыграл армейцев в серии (3-1) и находится в одной победе от выхода во второй раунд Кубка Гагарина. Следующий матч пройдет в Ярославле 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы: Каменев — 1 (Григоренко), 14:16 — 1:0. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 20:36 — 1:1. Алексеев — 3 (бол., Рафиков), 23:28 — 1:2.
Вратари: Федотов (58:26) — Исаев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (12+7+10) — 17 (6+10+1).
Судьи: Акузовский, Морозов.
6 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9429 зрителей.
Счет в серии: 1-3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
|2 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|2 - 1
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 3
|
Спартак - Северсталь
|3 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 2
|6.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|2 : 3
|6.03
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|0 : 5
|6.03
|19:30
|
Северсталь – Спартак
|4 : 5 ОТ
|6.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 2
|6.03
|19:30
|
Динамо Мн – Динамо М
|3 : 1