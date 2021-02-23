«Амур» на выезде обыграл минское «Динамо»

«Амур» победил минское «Динамо» (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» набрал 52 очка и занимает десятое место в Восточной конференции. У «Динамо» 65 очков и шестая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:6 (3:2, 1:3, 1:1)

Голы: Йордан — 9 (мен., Бутузов), 2:26 — 0:1. Мосалев — 4 (бол., Фальковский, Менелл), 3:46 — 1:1. Голубев — 9 (Полунин, Г. Зогорна), 15:43 — 1:2. Митчелл — 11 (Принс), 16:28 — 2:2. Паре — 2 (Горбунов), 18:15 — 3:2. Варфоломеев — 5 (бол., Соловьев, Протас), 22:59 — 4:2. Бутузов — 14 (Терещенко, Йордан), 26:54 — 4:3. Полунин — 10, 27:53 — 4:4. Г. Зогорна — 10 (бол., Полунин, Турбин), 30:27 — 4:5. Протас — 10 (Клинкхаммер, Фальковский), 48:24 — 5:5. Пьянов — 12 (Турбин), 54:06 — 5:6.

Вратари: Фурх (Колосов, 27:53, 57:40) — Лангхамер.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 46 (18+19+9) — 24 (5+11+8).

Судьи: Гамалей, Спирин.

23 февраля. Минск. «Минск-Арена». 4488 зрителей.