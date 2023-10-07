«Спартак» обыграл «Куньлунь» в КХЛ
«Спартак» в гостях обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
По одной шайбе за красно-белых забросили Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков.
За «Куньлунь» отличились Брэндон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.
«Спартак» с 20 очками идет на пятом месте в Западной конференции. «Куньлунь» (13) очков занимает 10-ю строчку на «Западе».
В следующем матче «Спартак» сыграет с «Витязем», а «Куньлунь» встретится со СКА. Обе игры пройдут 9 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Спартак» (Москва) — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Порядин — 6 (бол., Локтионов, Морозов), 13:41 — 0:1. Йип — 5 (бол., Пу, Меркли), 19:14 — 1:1. Фрэм — 2 (Родуолд), 22:10 — 2:1. Вишневский — 3 (бол., Принс), 28:21 — 2:2. Зайцев — 2 (Порядин, Голдобин), 34:20 — 2:3. Вуд — 2 (бол., Спроул, Локхарт), 36:32 — 3:3. Цыплаков — 6 (Савиков, Вишневский), 48:46 — 3:4.
Вратари: Смит (59:05) — Кареев.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 30 (6+18+6) — 42 (14+16+12).
Судьи: Овчинников, Юдаков.
7 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
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Куньлунь РС – Спартак
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Авангард – Трактор
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Динамо М – Торпедо
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