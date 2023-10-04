Дубль Шалунова принес «Локомотиву» выездную победу над «Динамо»
«Локомотив» в гостях обыграл московское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:2.
Дублем за ярославцев отметился Максим Шалунов. Еще по одной шайбе забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут и Денис Алексеев.
За «Динамо» отличились Эрик О'Делл и Егор Мартынов.
«Локомотив» с 22 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Динамо» отстает от ярославцев на два очка и идет вторым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
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|15
|8
|7
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|6
|ЦСКА
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|7
|7
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|Динамо Мн
|13
|6
|7
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|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|13
|9
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|16
|6
|10
|13
|10
|СКА
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|4.10
|17:00
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|3 : 1
|4.10
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 4
|4.10
|19:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 1
|4.10
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|4 : 2
|4.10
|19:30
|
ЦСКА – Барыс
|4 : 0
|4.10
|19:30
|
Спартак – Сибирь
|5 : 2
|4.10
|20:30
|
Динамо М – Локомотив
|2 : 5
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