Дубль Шалунова принес «Локомотиву» выездную победу над «Динамо»

«Локомотив» в гостях обыграл московское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 5:2.

Дублем за ярославцев отметился Максим Шалунов. Еще по одной шайбе забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут и Денис Алексеев.

За «Динамо» отличились Эрик О'Делл и Егор Мартынов.

«Локомотив» с 22 очками лидирует в Западной конференции КХЛ. «Динамо» отстает от ярославцев на два очка и идет вторым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)